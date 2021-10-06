Москва, 6 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Согласно высказыванию главы российского МИД Сергея Лаврова на Генассамблее ООН, страны Запада все чаще стараются заменить нормы международного права правом сильного, когда вместо принятых на уровне ООН решений вводятся произвольные правила для получения Западом односторонней выгоды. О том, чем чревата такая практика в международных отношениях, рассказывает автор ИА REGNUM Елена Панина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия на пути Запада

Сергей Лавров назвал «саммит демократий», продвигаемый США, идеологическим крестовым походом. Все государства, которые не получат одобрения от подобных «саммитов», могут оказаться «Чужими» и подвергнуты санкциям, не опирающимся ни на какие принципы международного права. Хуже того, в стан «своих» при такой практике могут быть введены даже страны, где произошла смена власти в результате госпереворота, например Украина. Законность же решений и легитимность самой ООН уже несколько лет размывается подобными «обходными маневрами» как самих США, так и их единомышленников. Теперь настает черед применения «блокового мышления», когда новые блоки, призванные противодействовать «неугодным», создаются прямо на наших глазах. Яркий пример такого подхода США — блок AUKUS, созданный для противостояния с Китаем. В таких условиях Россия должна принимать меры для уравновешивания ситуации, но не уподобляясь при этом своему зарвавшемуся оппоненту. Какие возможности есть сегодня у тех стран, которые не согласны мириться с американским делением мира на «правильные демократии» и всех остальных?

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Россия встала на пути «крестового похода» США