Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Петербургский врач рассказал об отличительных симптомах «четвертой» волны коронавирусной инфекции. Протекание заболевания стало быстрее, а свойственные ковиду потеря обоняния и вкуса стали встречаться реже. Об этом 6 октября сообщил заведующий 28 инфекционным отделением Госпиталя для ветеранов войн, к.м.н. Дмитрий Бояринов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru В ковидном госпитале в Батыревском районе Чувашии

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По словам специалиста, за 1,5 года развития пандемии коронавирусной инфекции симптомы существенно не поменялись, однако дыхательная недостаточность стала развиваться быстрее.

«Раньше пациенты часто жаловались на пропажу обоняния и вкуса, а сейчас пациенты практические не акцентируют на этом внимания, — заметил Бояринов. — Заболевание характеризуется теми же симптомами как и раньше: высокая длительная лихорадка и нарастание дыхательной недостаточности».

Он также заметил, что течение COVID-19 в новый подъем эпидемии протекает тяжелее. Особенно это чувствуют пациенты в возрасте. При этом врач уточнил, что заболеваемость в городе увеличилась, но не настолько стремительно, как в предыдущие волны, она более «пологая».