Архангельск, 6 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 303 новых случая заболевания COVID-19, 375 человек выздоровели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Среди новых заболевших — 101 архангелогородец, 66 северодвинцев, 23 жителя Котласа. Случаи заболевания выявлены также в Устьянском, Шенкурском, Каргопольском и других районах области.

«В статистику включено пять завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Египет», — сообщили в штабе.

Данные о смертности от ковида оперштаб не сообщил. По данным на конец августа, жертвами инфекции в регионе стали 1708 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России от ковида скончались 929 человек.