Москва, 6 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Актёр Никита Джигурда и депутат Виталий Милонов дрались в рамках шоу «Наше дело». Ролик с их боем доступен на одноимённом YouTube-канале с 6 октября.

Скриншот видео в YouTube Никита Джигурда и Виталий Милонов

Поединок, проходивший по правилам смешанных единоборств, состоялся между Джигурдой и Милоновым ещё 18 сентября 2021 года. Бой предполагал три раунда — в течение первых двух был произведён всего один удар.

В третьем раунде Джигурда взял инициативу и нанёс два нокдауна своему сопернику, благодаря чему выиграл бой. В Сети борьбу артиста и депутата уже назвали «фрик-боем».

"Кто бои «Наше дело» смотрел, тот в цирке не смеётся», — шутит bob0 bo.

«Бой Джигурда vs Милонов как цирковое выступления посмотрел», — поделился пользователь с ником «Автолюбитель».

"Лайк. Это новый уровень фрик-боёв, приятно посмотреть как депутата бьют», — пишет пользователь с ником «Сладкая Булочка».

Ранее Виталий Милонов и кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга, экс-депутат Ольга Галкина вступили в острый конфликт в ходе подсчета голосов избирателей. В ходе стычки Милонов назвал Галкину «проституткой Навального» и «предательницей Родины», в ответ на это Галкина заклеймила оппонента «говнюком» и «бесстыдником».