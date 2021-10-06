Москва, 6 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Лишение аккредитации восьми сотрудников поспредства РФ при НАТО ещё больше снизит уровень взаимодействия, Россия может дать несимметричный ответ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«В настоящее время место российского постреда в Брюсселе вакантно. Высылка сотрудников диппредставительства РФ явно не будет способствовать налаживанию диалога. Уверен, что все обвинения в отношении россиян в якобы «злонамеренной деятельности» голословны и не будут подтверждены», — отметил Слуцкий.

В дипломатической практике шаги, связанные с отзывом аккредитации, носят взаимный характер, напомнил парламентарий.

«Не сомневаюсь, что руководство российского внешнеполитического ведомства предложит адекватные ответные меры, не обязательно симметричные», — заявил Слуцкий.

Наполовину — до десяти человек — решило сократить состав постоянного представительства РФ при НАТО в Брюсселе руководство альянса, сообщает 6 октября Sky News.