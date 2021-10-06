Паспортные столы в Кабуле захлёстнуты потоком афганцев — Reuters
Кабул, 6 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Офисы паспортных столов в Кабуле осаждают сотни афганцев, талибы с трудом поддерживают порядок в этом потоке, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Reuters.
По утверждению агентства, в Кабуле сложилась ситуация, при которой афганцы массово явились в паспортные столы, хотя начало выдачи паспортов было назначено только на 9 октября.
Толпа собралась у бетонных ограждений, стоящие на них сотрудники паспортного стола призывают пришедших разойтись по домам и приходить за документами 9 октября.
«Я пришел, чтобы получить паспорт, но, как вы можете видеть, здесь с этим проблемы, система не работает», — цитирует агентство слова одного из посетителей.
По его словам, ему нужны документы, чтобы покинуть страну, так как здесь нет работы.
Напомним, 5 октября талибы объявили о возобновлении с 9 октября выдачи паспортов.