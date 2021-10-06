Минск, , 18:13 — REGNUM Анонсированная заместителем министра иностранных дел Польши Мартином Пшидачем гуманитарная помощь для мигрантов на белорусско-польской границе — «это не более, чем политиканство и популистская риторика, не имеющая ничего общего с объективной реальностью и подлинным положением вещей». Так 6 октября прокомментировал инициативу польских коллег пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

МИД Белоруссии Homoatrox

«Более того, в очередных поспешных односторонних решениях Польши что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определённое пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету. Поэтому тем более печально такое слышать от высокопоставленного представителя МИД соседней страны», — сказано в опубликованном комментарии на сайте белорусского министерства.

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Глаз подчеркнул, что помощи с белорусской стороны «никто не просил и в которой нет никакой объективной необходимости». При этом чиновник сказал: «Они вправе предложить ее, например, соседней Литве, нечеловеческие условия содержания беженцев в которой уже известны всему миру, напрямую передать ее афганским беженцам, которые уже который месяц находятся на польской границе и которым постоянно оказывают помощь белорусские граждане и общественные организации. Ну или в крайнем случае в качестве дополнения могут отдать ее известным белорусским экстремистам, которых укрывает польская сторона».

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В официальном комментарии МИД Белоруссии также сказано, что «абсурдно и смешно выглядят заявления о некой готовности помогать «людям, оказавшимся в сложной ситуации» от представителя страны, в которой беженцы избиваются до полусмерти, незаконно выдавливаются и не щадятся уже даже дети-инвалиды, вводится чрезвычайное положение, чтобы это скрыть, и которая не просто игнорирует решения большинства международных организаций и положения соответствующих документов, но и вызывающим образом прямо отказывается выполнять судебные требования Европейского суда по правам человека как раз-таки о помощи беженцам, застрявшим на границе».

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