Москва, 6 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Автор блога «Моя поляна» Оксана Туляева направила партии «Единая Россия» жалобу на работу платформы «Яндекс.Дзен». Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс

Обращение №21 12 581 зарегистрировано 5 октября на сайте онлайн-приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по работе с обращениями граждан.

«Яндекс.Дзен» зарегистрирован, согласно заключаемым с авторами договорам, в Швейцарии, г. Люцерн. Свою основную деятельность ведёт в России, при этом не имеет представительства. Предполагаю, что коммерческую деятельность осуществляет через маленькие фирмы с уставным капиталом 10 тысяч рублей и количеством сотрудников от одного до пяти человек — к примеру, Ламбурт В. Г., который является единственным сотрудником ООО «Дзен.Платформа», — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что с 1 сентября 2021 года именно это ООО заключает договоры на монетизацию со всеми авторами каналов платформы «Яндекс.Дзен»: «Иными словами, «Яндекс.Дзен» совершенно неподконтролен законам РФ, проводит откровенно враждебную политику по отношению к прогосударственным каналам, блокируя их по своему усмотрению. Считаю это недопустимым. Прошу вас обратить внимание на эту проблему, провести слушания с целью досконально разобраться в сложившейся ситуации, организовать активную работу непосредственно с компанией «Яндекс», выработать комплекс мер по приведению деятельности компании к нормам и законам РФ.

Туляева также заявила о своём намерении обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по действиям «Яндекс.Дзен», а также написать обращение в Администрацию президента РФ, где она ещё более подробно опишет «схемы манипуляций группы компаний «Яндекс»: «Надеюсь, что вы являетесь ответственными государственными деятелями, которые способны рассмотреть угрозу и предотвратить ее разрастание».