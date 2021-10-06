Мурманск, 6 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Затонувшее в Белом море судно начало свой путь на Север в Геленджике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение штормовым утром. 1895 г

«Судно вышло из порта г. Геленджик и следовало в г. Мурманск по рекам Дон и Волга. 5 октября с судна поступил сигнал бедствия, сообщено о затоплении машинного отделения. Установлено, что на море было сильное волнение, ветер достигал порывов 20 м/с. В последующем пять человек, находившихся на борту, оказались в воде», — сообщили в ведомстве.

В районе кораблекрушения продолжаются поиски членов экипажа. К работам привлечены водолазы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после затопления судна двум членам экипажа — женщине и ее сыну — удалось добраться до берега. Женщина скончалась в карете скорой помощи. На следующий день в районе ЧП было обнаружено тело еще одного члена экипажа.