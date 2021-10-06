Салехард, 6 октября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 19 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 6 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 105 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 6 октября 51 080 заражений коронавирусом. Выздоровел 49 024 человек, 697 пациентов с COVID-19 скончались.