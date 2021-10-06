Нижний Новгород, 6 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области не исключает варианта введения в регионе локдауна в случае, если рост числа заболевших коронавирусом будет продолжаться. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

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По его словам, нижегородские власти хотели бы избежать использования столь радикальных мер, но вынуждены вводить новые запреты из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки.

Глава региона призвал нижегородцев вакцинироваться и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы нижегородскому правительству не пришлось ужесточать коронавирусные ограничения и вводить тотальный карантин.

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