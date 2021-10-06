Миасс, Челябинская область, 6 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области будут судить двоих граждан, обвиняемых в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следователей, член медицинской и военно-врачебной комиссий в местном военкомате получил за семь лет взятки от призывников на общую сумму 750 тыс. рублей. Взамен он выдавал им заключения о наличии заболеваний, мешающих службе по призыву. А второй обвиняемый за деньги предоставлял своему соучастнику недостоверные данные о якобы имевшихся у граждан сердечно-сосудистых заболеваниях.

Преступная деятельность велась в 2013—2020 годах. Имущество обвиняемых и третьих лиц арестовано. Среди него девять квартир, два транспортных средства, а также банковский счёт. Уголовное дело рассмотрит Миасский городской суд.