Минск, , 18:04 — REGNUM Перспективные направления сотрудничества обсуждены в ходе состоявшейся 5 октября «рабочей встречи» в режиме видеоконференцсвязи белорусских чиновников с представителями корейской компании SRPOST. Об этом сообщает министерство связи и информатизации Белоруссии.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в области «умных» городов и в сфере электронного правительства в рамках возможного совместного участия в финансируемых корейским правительством программах, рассмотрен проект Меморандума о взаимопонимании между министерством связи и информатизации Республики Беларусь, РУП «Белтелеком» и SRPOST, INC», — сказано в официальном сообщении.

Участие в мероприятии приняли представители белорусских госкомпаний — госмонополиста РУП «Белтелеком» и ОАО «Гипросвязь». Компания «SRPOST» представлена как «одна из ведущих ПО — разработчиков в Корее» с такими основными сферами деятельности, как разработка программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разработка ПО для управления почтовыми отправлениями, кастомизированная разработка SI/SM, разработка служебного ПО для парламента/городской думы, разработка прикладных систем на основе новых технологий.

Напомним, после жестокого подавления в 2020 году белорусских массовых протестных демонстраций ряд IT-компаний Израиля, США и других западных стран отказались от сотрудничества с белорусскими госструктурами. Минский «Парк высоких технологий» (ПВТ) и другие белорусские специализированные структуры не смогли обеспечить «импортозамещение».