Москва, , 18:00 — REGNUM Член Совфеда, представляющий Адыгею, Олег Селезнёв скончался от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября сообщили в Совфеде.

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Парламентарий проходил лечение в одном из ковидных госпиталей в Краснодарском крае.

Селезнёв состоял в комитете по международным делам, являлся представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея.

Служил в органах КГБ СССР и ФСБ России, с 2009 года был начальником управления ФСБ России по Республике Адыгея, до этого занимал должность первого заместителя начальника УФСБ РФ по Краснодарскому краю. В Совфеде работал с сентября 2017 года.