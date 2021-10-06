Нижний Новгород, 6 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области ужесточило ограничения в сфере общественного питания из-за накрывшей регион четвёртой волны пандемии коронавируса. Новые правила начали действовать с 6 октября.

Андрей Репин @ ИА REGNUM Нижний Новгород

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Теперь нижегородцам не удастся посидеть в кафе и ресторанах с полуночи и до шести утра — в этот период времени заведения будут работать только в формате «еда на вынос».

В правительстве отмечают, что такие ограничения носят временный характер и будут действовать до 31 октября.

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