Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге готовятся дополнительно развернуть 400 коронавирусных коек во временном инфекционном госпитале, обосновавшемся в эпоху пандемии в выставочном комплексе «Ленэкспо». На них разместят особый контингент больных. Об этом 6 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госпиталя ветеранов войн (ГВВ), специалисты которого работают в «Ленэкспо».

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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Напомним, во время спада заболеваемости в «третью» волну COVID-19 седьмой павильон выставочного комплекса был законсервирован. Однако с приходом новой волны уже в ближайшую пятницу, 8 октября, для пациентов будет подготовлено 400 коек. Как пояснили агентству, они ориентированы на размещение пациентов, состояние которых оценивается как легкой и средней степени тяжести, и которые по каким-либо причинам не могут продолжить лечение амбулаторно.

«Это студенты, жители общежитий и коммунальных квартир», — пояснил собеседник агентства, заметив, что предельная мощность павильона — 1 тыс. коек.

Помимо павильона №7 в «Ленэкспо» не прекращал и продолжает работу павильон №5. Там развернуто 295 коек, в том числе 15 реанимационных. В настоящий момент 245 (83,05%) из них заняты пациентами со средним и тяжелым течением болезни.

Отметим, по данным на утро 6 октября, в Петербурге свободны 19,54% коронавирусных коек (от норматива Минздрава). Всего в городе пока развернуто 7396 инфекционных коек.