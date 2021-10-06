Рим, 6 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на последнюю фотосессию итальянской группы Maneskin. Об этом 6 октября пишет портал MediaLeaks.

Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Солист рок-группы Maneskin

Участники коллектива снялись полностью обнажёнными и опубликовали кадры в Instagram-аккаунте группы 5 октября 2021 года. Некоторые пользователи Twitter посчитали это эпатажем, свойственным музыкантам, — большинство же назвали это вульгарностью.

«Блин, а мне одной больше нравится, когда Maneskin красиво и стильно одеты, а не когда они полностью голы?» —спрашивает shine | i just miss Javi«Я сделаю вид, что ничего не видел», — пишет mitsu.

«После фотографий Манескин так забавно читать комментарии людей, которые «разочаровались» в ребятах, ведь не умеют воспринимать человеческое тело не только в сексуальном плане», — поделился пользователь ay13166796.

«По какой причине Манескин считают, что чем больше нюдсовых фотосетов они проведут, тем круче они будут?» — недоумевает orange gopnik.

ИА REGNUM напоминает, что группа Maneskin стала победителем конкурса песни «Евровидение-2021». Победу им принесла песня Zitti e Buoni.