Фанаты в шоке — участники группы Maneskin полностью обнажились ради фото
Рим, 6 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на последнюю фотосессию итальянской группы Maneskin. Об этом 6 октября пишет портал MediaLeaks.
Участники коллектива снялись полностью обнажёнными и опубликовали кадры в Instagram-аккаунте группы 5 октября 2021 года. Некоторые пользователи Twitter посчитали это эпатажем, свойственным музыкантам, — большинство же назвали это вульгарностью.
«Блин, а мне одной больше нравится, когда Maneskin красиво и стильно одеты, а не когда они полностью голы?» —спрашивает shine | i just miss Javi«Я сделаю вид, что ничего не видел», — пишет mitsu.
«После фотографий Манескин так забавно читать комментарии людей, которые «разочаровались» в ребятах, ведь не умеют воспринимать человеческое тело не только в сексуальном плане», — поделился пользователь ay13166796.
«По какой причине Манескин считают, что чем больше нюдсовых фотосетов они проведут, тем круче они будут?» — недоумевает orange gopnik.
ИА REGNUM напоминает, что группа Maneskin стала победителем конкурса песни «Евровидение-2021». Победу им принесла песня Zitti e Buoni.