Нижний Новгород, 6 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Около 49,8% жителей Нижегородской области считают, что учителей стали меньше уважать. Таковы результаты опроса 1200 нижегородцев, проведенного специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления.

ИА REGNUM Учитель

Противоположную точку зрения высказали 11,9% опрошенных — по их мнению, школьные педагоги пользуются большим уважением.

Также 23,3% жителей региона выразили уверенность в том, что отношение к преподавателям не изменилось. Ещё 15% респондентов затруднились ответить на вопрос.

То, что качество школьного образования продолжает ухудшаться, считают 50,2% нижегородцев. При этом 22,0% отмечают, что оно стало значительно хуже, в сравнении с тем временем, когда они сами учились в школе.

Ещё 14% участников опроса высказались за то, что образование в школах стало лучше, чем раньше.