Москва, 6 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Пожар на территории пансионата для престарелых произошёл 6 октября в деревне Летово в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Freestockphotos.biz Пожар

«В 15:32 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, НАО, поселение Сосенское, деревня Летово, дом 10», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии на место пожарных подразделений из-под кровли двухэтажного здания шёл дым. Из здания были эвакуированы 40 человек.

К 16:40 пожар был полностью ликвидирован на площади 80 квадратных метров. По информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что к борьбе с огнём были привлечены 52 человека и 16 единиц техники.