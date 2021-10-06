Екатеринбург, 6 октября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Правительство Свердловской области рассматривает вопрос о введении в регионе ограничительных мер по посещению предприятий общественного питания, организаций, оказывающих зрелищные и развлекательные услуги и т.д. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Также речь идёт о базах отдыха, санаториях, тренажёрных залах, бассейнах и других местах с массовым посещением людей. При входе в такие места гражданин должен будет предъявить сертификат с QR-кодом, находящемся на едином портале «Госуслуги», и документ, удостоверяющий личность.

«При этом необходимо отметить, что отрицательные результаты тестов ПЦР (при отсутствии информации о вакцинации или перенесенном недавно заболевании) не являются основанием для посещения таких зон», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области для ряда отраслей ввели обязательную вакцинацию. Привиться люди должны будут к 1 декабря.