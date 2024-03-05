Иерусалим, 6 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. С нескольких баз армии Израиля украдено значительное количество вооружения и боеприпасов, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на издание Haaretz.

Israel Defense Forces Армия Израиля

На сегодняшний день известно, что стоимость похищенного доходит до $15 млн, однако это не окончательная цифра, так как вскрыты еще не все подобные случаи.

По данным газеты, в числе украденного не только стрелковое оружие, но и взрывчатка, а также порядка 50 «ракетных установок».

По данным следствия, всё это вооружение было украдено в период с 2013 по 2020 год.

Подсчитать все потери на сегодняшний день не представляется возможным, отмечает газета.