Москва, 6 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Число агрегаторов такси следует увеличить. Об этом 6 октября заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

По мнению общественного деятеля, на данный момент водители такси попадают в зависимость от цифровых платформ. Эту ситуацию следует исправлять.

«Нужно уменьшить проценты агрегаторам и во-вторых, сделать так, чтобы агрегаторов было больше. Чтобы у водителей была возможность выбора. В-третьих, исключить систему игры в одни ворота, когда водителя отключают от агрегатора без объяснения причин», — сказал Попков.