Орел, 6 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В федеральный розыск объявлен учредитель подрядной организации ООО «Ремспецмост», проводившей работы по реконструкции Красного моста в Орле, сообщили ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Orel-adm.ru Красный мост. Орёл

В ходе расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств при ремонте моста следователи получили объективные данные о причастности к преступлению учредителя подрядной организации, жителя Белгорода Александра Молчанова. Подозреваемый скрылся от органов предварительного расследования, он объявлен в федеральный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле, было возбуждено в марте 2021 года.