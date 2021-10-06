Вашингтон, 6 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Американская компания Amazon открыла свой первый магазин непродовольственных товаров в Великобритании, сообщает 6 октября BBC.

SounderBruce Магазин Amazon

В магазине, расположенном в торговом центре Bluewater, будет продаваться около 2 тыс. самых популярных и самых рейтинговых товаров Amazon.

Магазин называется Amazon 4-star, потому что каждый товар получил более четырех звезд от покупателей.

Издание отмечает, что один из экспертов в области розничной торговли предупредил, что магазин может быть «запутанным и неинтересным».

Напомним, что это первый 4-звездочный магазин Amazon за пределами США, где уже существует более 30 торговых точек.

Ассортимент товаров включает книги, бытовую электронику, игрушки, игры и товары для дома.