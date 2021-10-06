Курган, 6 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 57 зафиксированы в Кургане, сообщает 6 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 149 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 6 октября 2021 года выявлено 34 364 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 6 октября вылечились 30 933 человека, скончались 728 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).