Вашингтон, 6 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Видеостриминговый сервис Twitch стал жертвой атаки хакеров, в результате которой была разглашена конфиденциальная информация компании и доходы стримеров, сообщает 6 октября BBC.

Gage Skidmore Twitch

Более 100 Гб данных попали в сеть утром 6 октября.

Из документов следует, что лучшие стримеры Twitch за последние два года заработали миллионы долларов от компании, принадлежащей Amazon. Два стримера сообщили BBC News, что просочившиеся цифры были «примерно правильными» и отражали полученные ими выплаты. Издание отмечает, что хакеры, стоящие за предполагаемой утечкой, утверждают, что у них есть исходный код самой видеоплатформы.

Как сообщало, стриминговая платформа Twitch была полностью заблокирована на территории Словакии из-за нарушения, совершенного одним пользователем, транслировавшим запрещенные в стране игры.