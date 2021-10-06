В Ярославле переустановили забор из-за неправильного медведя
Ярославль, 6 октября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Ярославле на Которосльной набережной рабочие демонтировали секции только что установленного забора, чтобы развернуть их. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Поводом для этого стало обращение в соцсетях активиста движения «Дороги Ярославля» Темура Абдуллаева, который обратил внимание что медведь на гербе Ярославля «смотрит» в другую сторону. Активист записал обращение к мэру Ярославля с просьбой «развернуть эти секции, чтобы было так, как на гербе города, а не так, как привиделось рабочим».
В мэрии никак не прокомментировали обращение, но сам забор всё-таки решили развернуть. 6 октября корреспондент ИА REGNUM лично убедился в этом. Двое рабочих в форме «Горзеленхозстроя» переворачивали секции забора в правильном направлении.
В социальных сетях ярославцы дискутировали на тему, куда смотрит на заборе ярославский медведь. Некоторые обращали внимание на то, что направление взгляда медведя зависит от того, с какой стороны ограды на него смотреть. В данном случае забор стоит на берегу реки, пешеходы и автомобилисты смотрят, в основном, со стороны тротуара. Специалист по геральдике Андрей Данилов оказался солидарен с общественниками.
Так или иначе, но теперь медведь на ограде на Которосльной набережной развернут в нужную сторону.