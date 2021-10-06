Ярославль, 6 октября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Ярославле на Которосльной набережной рабочие демонтировали секции только что установленного забора, чтобы развернуть их. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Ярославского медведя «разворачивают»

Поводом для этого стало обращение в соцсетях активиста движения «Дороги Ярославля» Темура Абдуллаева, который обратил внимание что медведь на гербе Ярославля «смотрит» в другую сторону. Активист записал обращение к мэру Ярославля с просьбой «развернуть эти секции, чтобы было так, как на гербе города, а не так, как привиделось рабочим».

В мэрии никак не прокомментировали обращение, но сам забор всё-таки решили развернуть. 6 октября корреспондент ИА REGNUM лично убедился в этом. Двое рабочих в форме «Горзеленхозстроя» переворачивали секции забора в правильном направлении.

«Хорошо что поменяли. Тот, кто давал приказ, не думал об этом, тот, кто исполнял приказ, не знал. Вопрос, почему так долго? У нас все работы происходят в улиточном темпе. Нужен «волшебный пендель». Странно, вроде бы нами москвичи руководят, а в Москве все делается очень быстро. Может, не те москвичи? Дайте нам других», — сказал корреспонденту ИА REGNUMТемур Абдуллаев.

В социальных сетях ярославцы дискутировали на тему, куда смотрит на заборе ярославский медведь. Некоторые обращали внимание на то, что направление взгляда медведя зависит от того, с какой стороны ограды на него смотреть. В данном случае забор стоит на берегу реки, пешеходы и автомобилисты смотрят, в основном, со стороны тротуара. Специалист по геральдике Андрей Данилов оказался солидарен с общественниками.

«По большому счёту, они правы. Герб не терпит вольных интерпретаций. Почему мы критиковали департамент туризма за медведя в штанах. Герб — это официальное, утверждённое изображение. В данном случае используется элемент герба в оформлении декора. Здесь мы имеем дело с нарушением геральдических правил. Дело в том, что по ним фигура одушевлённая, то есть та у которой есть руки, ноги и голова — изображается только с поворотом вправо. А здесь они развернули, как хотели», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. П.Г. Демидова Андрей Данилов.

Так или иначе, но теперь медведь на ограде на Которосльной набережной развернут в нужную сторону.