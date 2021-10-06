Токио, 25 января, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Япония заинтересована в скорейшем возобновлении гуманитарных обменов с Россией по южной части Курильских островов и, в частности, возможности посещения могил предков бывшими жителями Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Об этом на заседании японского парламента 25 января заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Григорий Сысоев/РИА Новости Фумио Кисида

По его словам, это является основным приоритетом в отношениях Токио с Москвой.

«Мы надеемся на скорейшее создание условий для восстановления гуманитарных обменов по четырём островам «северных территорий» (как в Японии называют российские южные острова Курильской гряды ― прим. ИА REGNUM) и, в частности, посещение могил, что является основным приоритетом в отношениях с РФ», ― указал Кисида.

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Также глава японского правительства «добавил, что Токио предпринимает усилия для возобновления консультаций с российской стороной о рыбном промысле в районе южной части Курил и ведёт постоянный диалог с Москвой на уровне посольств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия уведомила Японию о том, что не может предоставить информацию о подходящей дате проведения ежегодных межправительственных переговоров по вопросу рыболовства. Такой ответ генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно назвал «неприемлемым» и призвал Москву начать в этом году переговоры по двухстороннему соглашению о безопасном рыболовстве.

Напомним, в июне 2022 года Россия приостановила действие соглашения, которое распространяется на воды вокруг Южных Курильских островов и было заключено в 1998 году, сославшись на замораживание Японией платежей в бизнес-сотрудничестве с Сахалинской областью. Этот шаг был предпринят после того, как Япония присоединилась к санкциям США против России после начала спецоперации на Украине.