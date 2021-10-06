Калуга, 6 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Калужской области достанется 2 миллиона 844 тысячи 500 рублей из 1 млрд рублей субсидий, выделенных правительством России на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом 6 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.

(сс) Terence Ong Контейнеры для мусора

В итоге за эти деньги регион сможет приобрести лишь 200 контейнеров.

Больше всех регионов получит Воронежская область — 138 млн рублей. 39 регионам на закупку контейнеров для сбора раздельного мусора денег не выделили.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получат 46 субъектов РФ.

«Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — отметила Абрамченко.