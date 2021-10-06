Стокгольм, 6 октября 2021, 17:35 — REGNUM Партии «Умеренных» и «Шведских демократов» намерены прийти к взаимопониманию с «Христианскими демократами» и «Либералами» относительно совместного законопроекта по бюджету Швеции на 2022 год, который станет альтернативой правительственному документу. Об этом вечером 5 октября стало ясно, когда студию телеканала SVT посетили представитель «Умеренных» Элизабет Свантессон и ее коллега от «Шведских демократов» Оскар Шёстедт.
«Теперь мы попробуем вместе разработать контрбюджет, который будет лучшим для Швеции… Есть большие проблемы, которые правительственный законопроект по бюджету не решает, давайте тогда сделаем первый шаг к наведению порядка в Швеции, поговорив с «Христианскими демократами», «Либералами» и «Шведскими демократами» о том, что мы можем сделать», — заявила Свантессон.
В свою очередь Шёстедт также высоко оценил шансы оппозиции объединиться:
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