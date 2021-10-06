Стокгольм, 6 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Партии «Умеренных» и «Шведских демократов» намерены прийти к взаимопониманию с «Христианскими демократами» и «Либералами» относительно совместного законопроекта по бюджету Швеции на 2022 год, который станет альтернативой правительственному документу. Об этом вечером 5 октября стало ясно, когда студию телеканала SVT посетили представитель «Умеренных» Элизабет Свантессон и ее коллега от «Шведских демократов» Оскар Шёстедт.

Self-taken Шведский риксдаг

«Теперь мы попробуем вместе разработать контрбюджет, который будет лучшим для Швеции… Есть большие проблемы, которые правительственный законопроект по бюджету не решает, давайте тогда сделаем первый шаг к наведению порядка в Швеции, поговорив с «Христианскими демократами», «Либералами» и «Шведскими демократами» о том, что мы можем сделать», — заявила Свантессон.

В свою очередь Шёстедт также высоко оценил шансы оппозиции объединиться:

«Я думаю, что у нас есть неплохие возможности, но сегодня я не решаюсь ответить на вопрос о масштабах такого сотрудничества».