Вашингтон, 6 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Федеральный суд Сан-Франциско обязал американского производителя электрокаров Tesla выплатить своему бывшему работнику Оуэну Диасу около $137 млн, сообщает 6 октября BBC.

Yasunari Goto Tesla

Диасон утверждает, что коллеги по работе оскорбляли его расистскими комментариями. В том числе ему говорили «вернуться в Африку», а его рабочее место разрисовывали расистскими граффити.

Адвокатам мужчины удалось выиграть потому, что Диасон не подписывал документы обязательного арбитража. C помощью этих документов компания обязывает сотрудников разрешать все конфликты «за закрытыми дверями».

Напомним, что ранее сотрудники Tesla рассказывали о хамском поведении и истериках Илона Маска.