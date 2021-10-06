Tesla выплатит сотруднику $137 млн за просьбу «вернуться в Африку»
Вашингтон, 6 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Федеральный суд Сан-Франциско обязал американского производителя электрокаров Tesla выплатить своему бывшему работнику Оуэну Диасу около $137 млн, сообщает 6 октября BBC.
Yasunari Goto
Tesla
Диасон утверждает, что коллеги по работе оскорбляли его расистскими комментариями. В том числе ему говорили «вернуться в Африку», а его рабочее место разрисовывали расистскими граффити.
Адвокатам мужчины удалось выиграть потому, что Диасон не подписывал документы обязательного арбитража. C помощью этих документов компания обязывает сотрудников разрешать все конфликты «за закрытыми дверями».
Напомним, что ранее сотрудники Tesla рассказывали о хамском поведении и истериках Илона Маска.