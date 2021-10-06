Стокгольм, 6 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. 5 октября были арестованы три человека по подозрению в сутенерстве при отягчающих обстоятельствах после крупных рейдов полиции в массажные салоны, расположенные в западной Швеции. Полиция подозревает, что за фасадом легальной массажной деятельности процветала «покупка сексуальных услуг». Об этом 6 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Швеция полиция

5 октября в полицейской операции приняли участие около сотни офицеров, прикрепленных к округу «Запад». Поводом к проведению рейдов стали разведданные, которые полиция обрабатывала долгое время. Подозрения касались массажных салонов, предлагающих сексуальные услуги под видом «тайского массажа».

Всего полиция провела обыск в 12 массажных салонах в различных местах западной Швеции. В связи с операцией на допрос были доставлены мужчина и две женщины. Позже они были арестованы по подозрению в сутенерстве при отягчающих обстоятельствах.