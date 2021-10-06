Стокгольм, 6 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. 6 октября министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен объявила в ходе пресс-конференции о том, что правительство назначило расследование с целью рассмотреть и предложить меры по повышению качества ухода за помещенными в спецприемники и интернаты детьми и подростками, которые нуждаются в опеке со стороны социальных служб. Об этом сообщил телеканал SVT.

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Халленгрен «Цель состоит в том, чтобы детям и молодым людям, которые проживают не у себя дома, всегда была гарантирована безопасность, защита и хороший уход».

Официальное правительственное расследование начнется 7 октября.

Напомним, за последнее время в Швеции все чаще стали появляться новости о происшествиях в интернатах и спецприемниках, где с детьми и подростками случаются несчастные случаи из-за халатности администрации учреждений.