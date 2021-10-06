Стокгольм, 6 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Применение вакцины от COVID-19 Moderna приостановлено для всех жителей Швеции, которые родились в 1991 году или позднее. Об этом 6 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter со ссылкой на решение Агентства общественного здравоохранения Швеции, опубликованное на веб-сайте ведомства.

Вакцина Moderna

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Решение было принято из соображений предосторожности после получения сигналов о повышенном риске таких побочных эффектов, как воспаление сердечной мышцы (миокардита) или сердечной сумки (перикардита). Однако в ведомстве подчеркивают, что риск лицам молодых возрастов пострадать от недугов очень невелик.

«Связь становится особенно очевидной, когда дело доходит до применения вакцины Spikevax производства Moderna, особенно после введения второй дозы. Согласно новым предварительным исследованиям, увеличение риска наблюдается в течение четырех недель после вакцинации, но в основном — в течение первых двух недель», — говорится в сообщении на сайте Агентства общественного здравоохранения.