Вашингтон, 6 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В штате Миссури, США, был казнен мужчина за убийство. Сам Папа Римский просил о помиловании преступника, который был умственно отсталым, сообщает 6 октября BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Эрнест Джонсон получил смертельную инъекцию 5 октября после того, как Верховный суд США отказался рассмотреть вопрос об отсрочке казни ранее в тот же день.

О помиловании просили Папа Римский Франциск и два члена Конгресса США.

Напомним, что в 1994 году Джонсон убил трех работников круглосуточного магазина во время ограбления.

Адвокаты Джонсона утверждали, что многочисленные тесты на IQ показали, что он обладает умственными способностями ребенка и читает на уровне начальной школы.

Джонсон, афроамериканец, родился с фетальным алкогольным синдромом из-за того, что его мать злоупотребляла спиртными напитками во время беременности. Кроме того, с 2008 года у него отсутствует пятая часть мозга после операции по удалению опухоли.