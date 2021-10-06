Гётеборг, Швеция, 6 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Мужчина в возрасте 55 лет, подозреваемый во взрыве в жилом квартале в Гётеборге, мертв. Он был найден в водах Стенпирена в центре Гётеборга 6 октября. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) Dmitri Fedortchenko Шведская полиция

Известие о смерти мужчины пришло чуть более чем через неделю после взрыва в многоквартирном доме, в результате которого пострадали 16 человек.

Полиция Швеции разыскивала подозреваемого в течение нескольких дней. Он был объявлен в международный розыск 5 октября по подозрению в умышленном разрушении общественного здания при отягчающих обстоятельствах и покушении на убийство.

Утром 6 октября спасатели извлекли тело из мужчины из городской речки. Днем прокуратура подтвердила, что речь идет о разыскиваемом подозреваемом.