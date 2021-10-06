Нижнекамск, Татарстан, 6 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В городе Нижнекамске заметили мальчика, который ходил в военном обмундировании. Фотографии с его изображением появились в соцсетях.

Kurdpa.net Автомат

На снимке видно, что мальчик в возрасте 8−10 лет держит в руках муляж автомата и одет в камуфляжную куртку, бронежилет, противогаз. Ребенка в таком виде заметили на территории школы №22.

«Мальчик был очень серьезный и гордый. Его друзья в восторге. А скоро он вырастет…», — цитируют автора «Челнинские известия».

Пользователи соцсетей крайне негативно отреагировали на выходку подростка. В администрации города Нижнекамска 6 октября по данному факту пройдет брифинг.

ИА REGNUM ранее сообщало, 11 мая в Казани 19-летний преступник ворвался в гимназию №175 и открыл стрельбу. В результате погибли девять человек, более 20 человек пострадали.

20 сентября один из студентов Пермского государственного университета учинил расстрел людей на территории вуза. Погибли шесть человек. Среди раненных и травмированных десятки человек.

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