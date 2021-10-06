Рязань, 6 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Разросшиеся голубые ели вырубят у здания Центра специальной связи и информации ФСО России в Рязанской области на улице Ленина в Рязани.

Цитата из видео Ели под вырубку

По словам подрядчика, выполняющего ремонт здания, старые деревья разрушают корнями фундамент и могут повредить тротуар, что подтвердила специализированная экспертиза. Кроме того, в елях обнаружили плесень, которая опасна не только для деревьев, но и для людей.

После ремонта фасада у здания разобьют газон и высадят туи, сообщает телеканал «Город».