Токио, 6 октября 2021, 17:05 — REGNUM Репатриация граждан Японии, ранее похищенных Северной Кореей, останется одном из приоритетов нового правительства страны, заявил 6 октября японский премьер-министр Фумио Кисида.
Об этом 6 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.
В частности, Кисида заявил, что он уже созвонился с некоторыми людьми, занимающимися этими вопросами. В том числе с Иидзукой Сигео, возглавляющим группу родственников похищенных японцев.
По словам Кисиды, он сказал членам этой группы, что проблема похищенных останется такой же приоритетной для нового кабинета министров, как и для предыдущих правительств.
Кроме того, он заявил, что договорился с президентом США Джо Байденом о совместной работе над проблемой похищенных японцев.
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