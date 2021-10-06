Токио, , 17:05 — REGNUM Репатриация граждан Японии, ранее похищенных Северной Кореей, останется одном из приоритетов нового правительства страны, заявил 6 октября японский премьер-министр Фумио Кисида.

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Об этом 6 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

В частности, Кисида заявил, что он уже созвонился с некоторыми людьми, занимающимися этими вопросами. В том числе с Иидзукой Сигео, возглавляющим группу родственников похищенных японцев.

По словам Кисиды, он сказал членам этой группы, что проблема похищенных останется такой же приоритетной для нового кабинета министров, как и для предыдущих правительств.

Кроме того, он заявил, что договорился с президентом США Джо Байденом о совместной работе над проблемой похищенных японцев.

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