Москва, 6 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» пыталась ужесточить режим работы водителей такси. Об этом 6 октября заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Общественный деятель отметил, что инициированное «Яндексом» совещание по этому вопросу состоялось в Минтрансе РФ.

«Яндекс» уже полез в режим труда и отдыха. Он захотел регулировать режим труда и отдыха. Они торгуют сменами, продают и покупают смены. Они хотели исправить приказ Минтранса о режиме труда и отдыха. У нас даже было совещание. Я был в недоумении, когда «Яндекс» был инициатором этого совещания в Минтрансе, и они захотели увеличить рабочее время водителя. Они захотели увеличить рабочий день, типа, работай больше, вези нам больше денег», — сказал Попков.