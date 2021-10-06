Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Дело таксиста Кадриддина Джураева, который в мае 2021 года зарезал оппонента в дорожном конфликте, передано с обвинительным заключением в суд. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Кадриддин Джураев

Как ранее писало ИА REGNUM, 22 мая 2021 года водитель такси, 24-летний гражданин Таджикистана Кадриддин Джураев в дорожном заторе на пересечении улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта вступил в конфликт с 26-летним петербуржцем, водителем Kia Ceed Сергеем П. По версии следствия, они не поделили дорогу, возможно, из-за неисправного светофора.

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой приезжий достал нож и не менее одного раза ударил им в грудь оппонента. Раненого госпитализировали в больницу, но спасти его жизнь не удалось, клинок задел сердце. В тот же день Джураев был задержан, ему предъявили обвинение. Во время избрания меры пресечения мигрант признал свою вину.

«Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — уточнили в городской прокуратуре. — Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу».