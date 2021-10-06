Тула, 6 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Тульской области 6 октября подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 55 тыс. 428 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 47 тыс. 653 пациента, в том числе 120 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3085 человек. 11 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.