Москва, 6 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России допускает возможность дополнительных повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом заявил на пресс-конференции 6 октября заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Ключевая ставка будет следовать той траектории, которая позволи вернуть инфляцию к 4%. Она будет подниматься на столько, на сколько это будет необходимо для достижения этой цели», — сказал он.

При этом зампред ЦБ выразил уверенность, что повышения ключевой ставки до двузначных значений не потребуется.

«Исходя из наших модельных расчётов, такой масштаб повышения не требуется даже в столь жёстком сценарии, как финансовый кризис, который отражён в основных направлениях денежно-кредитной политики», — пояснил он.

Напомним, в сентябре Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых.