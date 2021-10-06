Смоленск, 6 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Смоленской области 6 октября подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 223 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 45 тыс. 103 пациента, в том числе 92 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1768 человек. Пять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.