Вашингтон, 6 октября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Демократы Сената США вскоре могут попытаться изменить правила «филибастера», чтобы преодолеть сопротивление республиканцев и поднять потолок госдолга страны, сообщил глава Белого дома Джо Байден. Об этом 6 октября рассказывает CNN.

Pixabay.com Эмблема демократической партии США

Поднятие потолка госдолга позволит демократам избежать потенциально катастрофического дефолта, до которого осталось менее двух недель, но для этого необходимо, чтобы все сенаторы-демократы согласились изменить правила «филибастера».

Изменение правил позволит демократам перестать нуждаться в поддержке республиканцев и использовать только голоса демократов и вице-президента Камалы Харрис.

Отметим, поскольку законопроект является более чем существенным, то для его принятия требуется не менее 60 голосов сенаторов. Таким образом, возникло явление «филибастера», когда «ничью» не может превратить в чью-то победу голос, например, вице-президента страны.

Новые правила отменят требование «филибастера» о 60 голосах и позволят принять закон простым большинством голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, отчет двухпартийного политического центра США показал, что в период с 15 октября по 4 ноября у федерального правительства могут закончиться денежные средства, что приведет к долгам по таким разным статьям, как социальное обеспечение и зарплаты военных. Этот отчет, опубликованный 24 сентября, указал на даты, когда Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своему долгу, если лимит государственного долга не будет повышен.

Отметим, что лимит ограничивает возможности правительства занимать деньги для оплаты своих счетов. Экономисты предупреждают, что спор внутри Конгресса может привести Соединенные Штаты менее чем через месяц к тому, что станет катастрофическим экономическим шоком.