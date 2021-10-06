Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Среднесрочные и долгосрочные перспективы в Центральной Азии могут быть омрачены опасениями по поводу стабильности в соседних государствах, включая Афганистан, на фоне увеличивающих рисков для безопасности и неопределенности в отношении притока беженцев.

Commons.wikimedia.org Узбекистан на карте мира

Об этом говорится в поступившем 6 октября в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

«Экономические прогнозы для региона также должны учитывать неопределенности, связанные с политической напряженностью и социальными волнениями, в особенности в Кыргызской Республике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политическая напряженность также усилилась в Центральной Азии на фоне пограничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном.