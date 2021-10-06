Екатеринбург, 6 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на строительном форуме 100+ TechnoBuild 6 октября не было очередей. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Gubernator96.ru Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

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Он отметил, что вопросы к тому, как это мероприятие проходит на фоне COVID-19, есть. С фотографиями, на которых 5 октября были запечатлены очереди на входе, глава региона ознакомился.

«Видимо, организаторы очень быстро поработали над ошибками. Сегодня очереди нет. Температуру измеряют, масочный режим проверяют», — сказал глава региона.

Он также добавил, что рециркуляторы и дезинфекторы везде есть, и попросил оргкомитет не снижать планку.

Как сообщало ИА REGNUM, форум проводится 5−7 октября.