Воронеж, 6 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Воронежской области 6 октября подтверждено 597 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 136 тыс. 856 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 112 тыс. 829 пациентов, в том числе 336 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 4492 человека. Восемь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.