Тамбов, 6 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в ходе совещания по вопросам готовности жилищно-коммунального комплекса к работе в зимних условиях проанализировал сложившуюся ситуацию в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По мнению главы региона, максимальной готовности к зиме пока нет.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

В совещании приняли участие руководители ресурсоснабжающих организаций, а также — в режиме ВКС — главы муниципалитетов.

«Готовность тепловых, водопроводных и канализационных сетей, социальных объектов и многоквартирных домов к работе в зимних условиях должна быть максимальной. Пока этого нет, — подчеркнул Максим Егоров. — В Тамбове продолжается ремонт тепло‑ и водопроводных сетей, видим много жалоб от людей на отсутствие тепла. Во взаимодействии с ресурсными организациями мы должны работать круглосуточно, чтобы в ближайшие дни закончить все ремонтные и пусконаладочные работы. Лично побываю во всех муниципалитетах и проверю их готовность к холодам».

Егоров поручил ежедневно вести оцифрованный план-график проведения работ по подготовке к отопительному периоду в разрезе муниципалитетов, улиц, социальных объектов, домов. Эта тема будет ежедневно на его личном контроле. Перед Жилнадзором поставлена задача организовать проверку готовности всех многоквартирных домов к функционированию в зимний период.

При этом будет учитываться информация, предоставляемая Центром управления регионом (ЦУР) на основе анализа обращений тамбовчан в социальных сетях. По информации ЦУРа, за последние десять дней поступило 367 сообщений с жалобами на отсутствие отопления, горячей воды или ненадлежащее качество услуг. Это четверть от общего числа обращений в целом. Наибольшее количество жалоб пришло от жителей областного центра.

Врио главы региона обратил внимание на повсеместную организацию резервных источников тепла на случай форс-мажорных обстоятельств зимой. По его инициативе «Ростех» установит в Тамбове на коммунальных сетях цифровые датчики, которые позволят выявлять аварии и предаварийные ситуации, определять места и объемы потерь и намечать, какие объекты инфраструктуры требуют ремонта. Это необходимо для того, чтобы прогнозировать ремонт объектов инфраструктуры, работать точечно и направлять средства на обновление тех сетей, которые требуют замены.

Внедрение информационных технологий в сферу ЖКХ для повышения качества управления отраслью в интересах жителей, снижения затрат с приходом нового руководителя области — вопрос ближайшего времени.